Jasmin Herren (42) wagt eine haarige Veränderung! In den vergangenen Monaten ist im Leben der Reality-TV-Bekanntheit viel passiert. Nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren (✝45) entbrannte ein öffentlicher Streit mit dessen Tochter Alessia (19). Dann tauchten auch noch Fotos von dem Partysänger mit angeblichen Affären auf. Inzwischen blickt die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin aber wieder nach vorne und kündigte einen neuen Lebensabschnitt an – und dieser bringt wohl auch eine neue Frisur mit sich: Im Netz präsentiert sich Jasmin nun mit dunklem Haar!

Für gewöhnlich kennt man die 42-Jährige mit kurz geschnittenen, blond gefärbten Haaren. Auf einem neuen Instagram-Foto sieht die gebürtige Düsseldorferin jedoch verändert aus. Neben ihrem Haarstylisten präsentiert Jasmin ihren neuen Look. Die einstige Blondine trägt von nun an ihr kurzes Haar in Schwarz. Nicht nur ihren Fans, sondern auch Realitystar Kate Merlan (34) und Ballermannsängerin Isi Glück gefällt's. "Sehr hübsch", schreibt zudem Dragqueen Katy Bähm (28).

Doch nicht nur halsaufwärts ist es bei Jasmin Zeit für Neues. Vor wenigen Wochen hat sich die ehemalige Temptation Island V.I.P-Teilnehmerin einen Welpen zugelegt. "Ich freue mich, wieder einen kleinen Lichtblick in mein Leben lassen zu dürfen", freute sich die Beauty via Instagram über ihre kleine Chihuahua-Dame.

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de