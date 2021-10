Chantal Janzen musste in ihrer Vergangenheit ein schlimmes Trauma verarbeiten. Die niederländische Schauspielerin sitzt in der diesjährigen Das Supertalent-Jury – dort sorgt sie stets für gute Laune und entwickelte sich mittlerweile zum absoluten Publikumsliebling. Es gab aber auch eine Zeit im Leben der Blondine, in der sie nicht so viel zu lachen hatte: Chantal wurde früher von einem Stalker terrorisiert.

"Du hast Angst, auf die Straße zu gehen, nach draußen zu gehen oder ins Studio zu gehen – da hat er auch gestanden", erzählt die Moderatorin im Interview mit RTL. Damals habe sie keine Jobs im Ausland angenommen, weil sie sich nirgendwo sicher vor ihrem Stalker gefühlt hat – außerdem wollte sie bei ihrer Familie bleiben. "Das war eine schreckliche Zeit", erinnert sie sich. Diese furchtbare Episode erreichte ihren Höhepunkt, als Chantals Stalker jemanden tötete: "Ich war im Hotel in München. Mein Telefon ist angegangen, und in diesem Moment hat er jemanden umgebracht."

Heute hat Chantal ihr Trauma aber mithilfe einer Therapie verarbeitet und überwunden – ihr Stalker sitzt mittlerweile im Gefängnis. "Jetzt ist es hinter mir, und es ist schön, das nicht mehr zu fühlen", offenbart die 42-Jährige erleichtert.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Chantal Janzen und Andrea Kiewel

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Andrea Kiewel und Michael Michalsky

Anzeige

Actionpress/ Sipa Press Chantal Janzen, niederländische Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de