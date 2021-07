Kann die neue Das Supertalent-Jury bei Urgestein Sylvie Meis (43) punkten? Von 2008 bis 2011 sowie in 2018 nahm die Blondine neben Dieter Bohlen (67) Platz am Jurypult und bewertete die Kandidaten. Seit einigen Monaten ist nun aber bekannt, dass RTL plant, die Talentshow komplett umzukrempeln: Show-Dinosaurier Dieter wird nicht mehr dabei sein! Zur neuen Besetzung gehört neben Fußballstar Lukas Podolski (36) und Designer Michael Michalsky (54) auch eine niederländische Kollegin von Sylvie: Was hält die 43-Jährige von Neuzugang Chantal Janzen?

Die ehemalige Let's Dance-Moderatorin ist offenbar ganz angetan von der 42-Jährigen und kann sich sehr gut vorstellen, dass "Das Supertalent" mit ihr ein voller Erfolg wird. "Wie schön. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg, mein Schatz!", kommentierte Sylvie einen Beitrag auf Instagram, mit dem die Neu-Jurorin ihre Jury-Premiere anteasert. Sauer, dass man sie nun gegen eine andere Niederländerin eingetauscht hat, ist sie offenbar überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil: Die 43-Jährige fügt ihrem Beitrag sogar ein Herz-Emoji hinzu.

Während Sylvie begeistert ist, fällt die neue Jury bei den Fans aber zunächst durch. Insgesamt 85,6 Prozent der Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage (Stand: Dienstag, 16 Uhr) hätten sich eine andere Zusammensetzung gewünscht. Nur die übrigen 14,4 Prozent finden die Besetzung spannend.

Die Jury von "Das Supertalent" 2018

Sylvie Meis, Moderatorin

Chantal Janzen bei der "Eurovision Song Contest"-Pressekonferenz 2021

