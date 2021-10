Versucht Scott Disick (38) so über die Verlobung seiner Ex Kourtney (42) hinwegzukommen? Der Unternehmer hat es aktuell nicht leicht. Seine jahrelange On-off-Liebe hat sich mit Blink-182-Drummer Travis Barker (45) verlobt. Statt Scott, der der Vater ihrer drei gemeinsamen Kinder ist, einzuweihen, erfuhr der TV-Star angeblich erst durch die Medien von den Liebesnews. Und das, obwohl sich die Familie sehr nah steht! Nun scheint Scott einen Weg gefunden zu haben, um sich abzulenken: Am Freitagabend wurde er zum ersten Mal seit den Verlobungsneuigkeiten turtelnd mit einer jungen Influencerin gesichtet!

Wie die Daily Mail berichtet, verließ Scott einen Nachtklub Arm in Arm mit einer blonden Dame. Um wen es sich bei der mysteriösen Schönheit handelt? Influencer-Sternchen Elizabeth Grace Lindley! Die Beauty hat auf Social Media bis dato noch eine relativ kleine Fan-Gemeinde, entzückt diese jedoch regelmäßig mit heißen Schnappschüssen in aufreizender Unterwäsche, mit Freundinnen auf einer Luxusjacht oder halb nackt im Badezimmer. Und Scott? Der folgt der Blondine zwar nicht im Netz, unterhielt sich auf den neusten Paparazzi-Bildern jedoch angeregt mit der 20-Jährigen und wirkte dabei sehr entspannt, berichteten Augenzeugen.

Immerhin passt Elizabeth auch perfekt in das Beuteschema des Realitystars. Sowohl seine Ex Amelia Hamlin (20) als auch Sofia Richie (23) sind junge Hüpfer. Weitere gemeinsame Merkmale: Beide Beautys arbeiten als Model und Influencerin, kennen sich in der Promi-Welt bestens auf und gehören zu gern gesehen Gästen auf High-Society-Partys. Sein neuster Flirt Elizabeth passt damit perfekt zu Scotts Dating-Muster, obwohl dieser selbst zumindest bestreitet, dass er gezielt auf der Suche nach jungen Frauen ist!

Instagram / elizabethgracelindley Elizabeth Grace Lindley, Influencerin

Instagram / letthelordbewithyou Amelia Hamlin und Scott Disick, 2021

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im Februar 2019

