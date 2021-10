Blink-182-Drummer Travis Barker (45) fand in Kourtney Kardashian (42) seine große Liebe – erst vor wenigen Tagen gab das Paar nun auch seine Verlobung bekannt. Bevor der Musiker sein Glück mit der Keeping up with the Kardashians-Beauty fand, datete er bereits die ein oder andere Promi-Dame. Tatsächlich ist es auch nicht das erste Mal, dass Travis vor den Traualtar tritt – der Rocker war schon zweimal verheiratet.

Während Travis mit seiner Band Blink 182 große Erfolge feierte, war er mit der Immobilienmaklerin Melissa Kennedy verheiratet – ihre Ehe sollte jedoch nur neun Monate lang halten. Auch seine darauf folgende Beziehung mit Model Shanna Moakler (46) war nicht für die Ewigkeit: Nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gingen sie offiziell getrennte Wege. Noch während Travis und Shannas turbulenter On-off-Beziehung war der Schlagzeuger eine Zeit lang mit der Hotelerbin Paris Hilton (40) zusammen. Als die Beziehung 2006 in die Brüche ging, hatte der Rocker dann ein Auge auf Lindsay Lohan (35) und niemand Geringeres als Kourtneys Schwester Kim Kardashian (41) geworfen – Letztere soll sogar laut Shanna zu deren Scheidung beigetragen haben.

2015 datete Travis kurzzeitig Rita Ora (30) – die Beziehung mit der britischen Sängerin hielt jedoch lediglich drei Wochen lang. Jetzt scheint der 45-Jährige mit Kourtney die Frau fürs Leben gefunden zu haben – erst im Februar dieses Jahres bestätigten die beiden offiziell ihre Beziehung und nun läuten schon bald die Hochzeitsglocken.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021 in New York City

Getty Images Travis Barker und seine Ex-Frau Shanna Moakler, 2006

Getty Images Sängerin Rita Ora bei der Premiere von "Eternals", 2021

