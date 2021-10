Im Hause Kardashian läuten bald die Hochzeitsglocken! Jetzt ist passiert, was sich in den vergangenen Wochen und Monaten bereits angekündigt hatte: Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! Nachdem die Reality-TV-Darstellerin und der Blink-182-Drummer zuletzt nur noch turtelnd im Netz und auf diversen Red Carpets unterwegs waren und öffentlich immer wieder ihre Liebe bekundeten, machte das Paar es nun offiziell: Es hat sich verlobt!

Diese freudigen Liebes-News verkündete Kourtney selbst auf ihrem Instagram-Account. Dort postete die Kalifornierin ein paar Fotos von dem Moment, als der Schlagzeuger ihr einen Antrag machte – und wie zu erkennen ist, legte sich Travis richtig ins Zeug. Er stellte seinem Schatz am Strand, umgeben von einem Meer aus roten Rosen und Kerzen, die Frage aller Fragen. "Für immer", betitelte die 42-Jährige die romantischen Schnappschüsse.

Dass die beiden Turteltauben sich bald verloben, kündigte Travis übrigens indirekt schon Anfang Oktober an. Er kommentierte einen niedlichen Clip von sich und Kourtney auf Instagram und schrieb: "Mit dir lache ich für den Rest meines Lebens." Sieht ganz so aus, als ob er diese Worte jetzt wahr gemacht hat.

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

