Ludwig Heer (40) widmete seiner Partnerin Giulia Siegel (46) rührende Zeilen! Bereits seit 2016 gehen der Gastronom und die DJane gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr stellte das Paar sogar in der Reality-TV-Show Temptation Island seine Treue auf der Insel der Versuchung auf die Probe. Und auch dort konnte die Turteltauben kein Single auseinanderbringen. Zum Liebesjubiläum meldete sich Ludwig jetzt mit besonders süßen Worten bei seiner Liebsten!

"Heute vor fünf Jahren habe ich dich das erste Mal gesehen", erinnerte sich der Koch am vergangenen Freitag via Instagram an das erste Date mit Giulia. Inzwischen habe Ludwig schon mehrfach aufgelistet, was er an der Blondine besonders liebe – dazu zählen nicht nur der Playboy, sondern auch Pornos und Giulias Kochkünste. "Seither hast du nicht nur mein Leben bereichert, sondern es tatsächlich auch schon gerettet", schwärmte der gebürtige Schwabe zum fünften Jahrestag von seinem Schatz.

Inzwischen haben Giulia und Ludwig nicht nur gemeinsam an TV-Formaten teilgenommen, sondern auch ihre eigene Firma gegründet. Einen Alltag ohne die Blondine möchte sich der 40-Jährige gar nicht mehr vorstellen müssen. "So langsam dürfte auch der eingeschränkteste Hater verstanden haben, dass außergewöhnliche Persönlichkeiten sich nicht mit gewöhnlichen Beziehungsmodellen zufrieden geben", schrieb Ludwig abschließend zu dem süßen Turtelbild.

Anzeige

Steffi Adam / Future Image Giulia Siegel und Ludwig Heer im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Giulia Siegel im Mai 2019 in München

Anzeige

36526057 Giulia Siegel und Ludwig Heer im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de