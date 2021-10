Wann macht Oana Nechiti (33) ihre dreiköpfige Familie wohl zu einer vierköpfigen? Die ehemalige Jurorin von Deutschland sucht den Superstar verkündete am frühen Samstagabend, dass sie in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes ist. Ihr Sohnemann Niki hatte sich schon lange ein Geschwisterchen gewünscht. "Schon lange" könnte auch auf Oanas Schwanger-Status hinweisen. Zumindest deutet darauf die beträchtliche Babykugel der Profitänzerin hin.

In welchem Monat Oana schwanger ist, verrieten weder sie noch ihr Partner und Vater des Kindes Erich Klann (34) bislang. Dennoch dürfte klar sein, dass die ehemalige Let's Dance-Tänzerin wohl schon eine Weile in anderen Umständen ist. Immerhin hat sie beim gerade veröffentlichten Familienshooting schon einen wunderschön runden Babybauch. Was allerdings auch dazu gesagt werden muss: War man bereits einmal schwanger, besteht die Möglichkeit, dass der Bauch beim nächsten Mal deutlich schneller wächst.

So viel ist sicher: Die bisher dreiköpfige Familie freut sich schon riesig auf den Nachwuchs. "Erich, mein Liebling, du bist bald Doppel-Papa. Ich freue mich so sehr, dass du der Papa meiner Kinder bist", richtete sich Oana auf Instagram direkt an ihren Liebsten.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Ex-DSDS-Jurorin

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Thomas Burg / ActionPress Erich Klann und Oana Nechiti in der RTL-Show "Let's Dance" 2017

