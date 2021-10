Guido Maria Kretschmer (56) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Modedesigner arbeitete in seiner Karriere schon mit zahlreichen namhaften Models und Prominenten zusammen. Alleine bei Promi Shopping Queen machte der Moderator die Bekanntschaft von diversen bekannten Persönlichkeiten – seit 2012 präsentiert er diese Sendung. Dort fällt er vor allem durch seine positive und aufgeschlossene Art auf. Anscheinend erlebte Guido aber auch schon eine Situation, in der eine Moderatorin ziemlich schroff auf seine Gutmütigkeit reagierte!

In der RTL-Fragerunde "Ein Promi, ein Joker" sollte der Modeschöpfer erzählen, wer das zickigste Model sei, das er jemals getroffen habe. Da fiel Guido sofort jemand ein: "Da würde ich gar nicht Model sagen. Vor Kurzem auf dem Filmpreis – eine Moderatorin von ARD oder ZDF, der ich ein Kompliment gemacht habe." Die unfreundliche Reaktion der Person habe den 56-Jährigen aber ziemlich überrumpelt. "Guckt die mich an und sagt: 'Wer sind sie?' Ich sage: 'Ich wollte ihnen eine Freude machen, ich bin Guido.' Da sagt die zu mir: 'Was soll mir das bedeuten?'" So etwas habe er noch nicht erlebt – nicht mal mit Supermodels wie Naomi Campbell (51).

Wer ihn so unfreundlich angegangen ist, behielt Guido allerdings für sich – jedoch betonte er, dass er nun immer wegschalten würde, sobald die Moderatorin im TV zu sehen sei. "Das gehört sich doch nicht, wenn jemand wirklich von Herzen ein Kompliment macht [...] und dann wird man so angefahren. Da war ich entsetzt", fuhr er fort.

Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Model

Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de