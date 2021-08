Joelina Karabas (21) muss demnächst ihren modischen Geschmack unter Beweis stellen! Aktuell kann die Tochter von Daniela Büchner (43) ihre Mama bei deren Teilnahme im Promi Big Brother-Container über den Fernseher beobachten. Schon ganz bald wird aber nicht nur Mama Büchner, sondern auch die Blondine selbst über den Bildschirm flimmern – der Grund: Joelina nimmt bei der Promi-Version von Shopping Queen teil!

Die Dreharbeiten sind offenbar schon längst im Kasten. In ihrer Instagram-Story verriet die Wahl-Mallorquinerin ihrer Community nun nämlich, dass sie in den kommenden Folgen des TV-Formats mit von der Partie ist. Damit geht für die Influencerin ein großer Wunsch in Erfüllung: "Ich bin so ein 'Shopping Queen'-Fan, ich liebe es!" Allzu lange müssen ihre Fans auf das Endergebnis nicht warten, wie Joelina ausplauderte: "Das Gute ist, es wird schon nächste Woche Montag ausgestrahlt. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr einschaltet!" Ab dem 30. August macht sich Joelina bei Vox also auf die Suche nach dem perfekten Outfit.

Dass Joelina ihren Körper in Szene zu setzen weiß, das bewies sie in der Vergangenheit schon mehrfach. Erst vor wenigen Wochen präsentierte sich die Beauty beispielsweise ganz sexy im Bikini am Strand. Ob sie in der Shopping-Serie auch die Jury um Guido Maria Kretschmer (56) von sich überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas im Juli 2021

