Wie geht es Nicolas Puschmann (30) eigentlich mittlerweile? Der ehemalige Prince Charming führte knapp zwei Jahre lang eine Liebesbeziehung mit seinem Staffel-Sieger Lars Tönsfeuerborn (31). Nachdem sich die zwei schon einmal kurzzeitig getrennt hatten, wurde nun Anfang Oktober dieses Jahres die endgültige Trennung der Realitystars bekannt. Der einstige TV-Junggeselle betonte, dass er Respekt vor der gemeinsamen Zeit habe. Nun meldete sich Nicolas erneut bei seiner Community und gab einen ehrlichen Einblick in seine aktuelle Gefühlslage.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde stellte er am Wochenende zunächst klar, dass er immer noch Single ist. Anschließend reagierte er auf die neugierige Fan-Frage nach seinem derzeitigen Befinden. Der TV-Beau verriet ehrlich: "Inzwischen schon ganz gut, manchmal noch ein paar Tiefpunkte." Er begründete sein eher durchwachsenes Statement damit, dass er immerhin zwei Jahre lang intensiv geliebt und an der Beziehung gearbeitet hatte. "Dennoch wachse ich gerade an den vergangenen Erfahrungen", gab sich der 30-Jährige optimistisch.

Und wie steht es um die Positivität des gebürtigen Hamburgers? Diese habe Nicolas mittlerweile "wieder voll und ganz" zurück, betonte der Beau. In der Vergangenheit kannte man den ehemaligen Let's Dance-Star immerhin als echten Strahlemann. Er fühle sich aktuell frei und habe derzeit tolle Menschen um sich herum, erzählte der Influencer seiner Community. Vor allem aber glaube er natürlich weiterhin zu 100 Prozent an die Liebe.

TVNow/ PTO MEDIA Mirko Plengemeyer Nicolas Puschmann als "Unter uns"-Frauenarzt Dr. Richard Schilling

Instagram / larstoensfeuerborn Die "Prince Charming"-Stars Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, TV-Star

