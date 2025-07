Lea Schüller ist an diese italienische Fußballerin vergeben

Lea Schüller, eine der besten Stürmerinnen der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat ihr Liebesglück gefunden – und zwar in der Welt des Fußballs. Die 27-Jährige, die mit beeindruckenden 52 Treffern in 75 Länderspielen glänzt, ist mit der italienischen Nationalspielerin Martina Piemonte liiert. Wie Lea steht sie ebenfalls bei der Fußball-EM auf dem Platz. Ihre Beziehung bestätigte die Kickerin gegenüber Bild. Dabei betonte sie aber auch, dass sie weitere Details rund um ihr Liebesleben privat halten möchte.

Martina erzielte in der letzten Saison für Lazio Rom 19 Tore in 26 Partien. Wie ihre Partnerin ist sie Mittelstürmerin und steht für Italien bei der Europameisterschaft auf dem Platz. Am Donnerstag treffen sie und ihre Mannschaft im Auftaktspiel auf Belgien, während Lea und das deutsche Team am Freitag gegen Polen ins Turnier starten. Ihre Verbundenheit wird auf dem Spielfeld sichtbar: Beide haben sich einen besonderen Torjubel ausgedacht. Dabei tippen sich beide mit dem rechten Zeigefinger an die Schläfe.

Lea scheint nach der Trennung von ihrer früheren Partnerin Lara Vadlau also neues Glück gefunden zu haben. Obwohl sie Details rund um ihre Liebe privat hält, teilte die Fußballspielerin bereits auf Instagram ein paar Schnappschüsse mit ihrer Martina. Vor wenigen Wochen gab es zum Beispiel zwei Fotos der Ladys in einem Fahrstuhl. Die Aufnahmen betitelte Lea mit den Worten: "Sportlicher Urlaub."

