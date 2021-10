Gekonnt abgeguckt! Die Hochzeit von Prinzessin Eugenie (31) und ihrem Jack Brooksbank (35) ist mittlerweile drei Jahre her und die beiden sind inzwischen zum ersten Mal Eltern geworden. An ihre Hochzeit denken sie offenbar aber immer noch gerne zurück. Vor wenigen Tagen postete Eugenie ein süßes Throwback-Foto, das sie beim Tanzen mit ihrem Mann bei ihrem Hochzeitsempfang zeigt. Das Kleid, das sie damals trug, war von einer besonderen royalen Persönlichkeit inspiriert.

Die blassrosafarbene Robe ist nach dem Vorbild eines Filmkleides von Grace Kelly (✝52) entstanden! Die amerikanische Schauspielerin wurde durch ihre Hochzeit mit Fürst Rainier III. von Monaco (✝81) eine Adelige. Im Windsor Castle ist Eugenies Outfit vom Hochzeitsempfang neben ihrem eigentlichen Brautkleid ausgestellt. "Ich wollte etwas, das an Grace Kelly in 'Über den Dächern von Nizza' erinnert. Also habe ich es als Vorlage gezeigt", erklärt die Prinzessin den Besuchern in einem Audio Guide. Der Designer Zac Posen (41) habe sich daraufhin an die Arbeit gemacht. "Jeder einzelne Faltenwurf, jedes kleine Detail, jeder Knopf, wurde sorgfältig von ihm und seinem Team angefertigt", schwärmt die 31-Jährige unter dem Foto weiter.

Besondere Details befinden sich auf Höhe der Schulter. Zac hat dort kleine Blumen aufgestickt. Laut der Webseite der royalen Familie ließ er sich von der "Weißen Rose von York", auch Alba-Rose genannt, inspirieren. Dies kann man als eine liebevolle Hommage verstehen, denn Eugenies ursprünglicher Titel lautet "Prinzessin von York".

Anzeige

mptvimages.com / MEGA Cary Grant und Grace Kelly, 1955

Anzeige

Instagram / zacposen Prinzessin Eugenie und ihr Gatte Jack Brooksbank beim Hochzeitsempfang

Anzeige

Getty Images Grace Kelly beim Dreh von "Über den Dächern von Nizza", 1955

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass Grace Kelly die Inspiration für Eugenies Kleid gewesen ist? Ja, das wusste ich! Nein, das war mir nicht bekannt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de