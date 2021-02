Süßer Familienzuwachs im britischen Königshaus! Im vergangenen September verkündeten Prinzessin Eugenie (30) und ihr frischgebackener Gatte Jack Brooksbank (34) stolz, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem hüllte das Paar sich jedoch weitesgehend in Schweigen um sein Babyglück – auch auf regelmäßige Babybauchbilder wie damals bei Herzogin Meghan (39) mussten die Royal-Fans verzichten. Doch diese Neuigkeiten wollten die stolzen Eltern ihnen dann doch nicht vorenthalten: Eugenies und Jacks Baby ist auf der Welt!

Das gab der Palast jetzt in einem offiziellen Statement auf seiner Website Royal.uk bekannt – im gleichen Zug wurde auch das Geschlecht des royalen Sprösslings enthüllt: "Ihre königliche Hoheit Prinzessin Eugenie hat am heutigen 9. Februar 2021 um 08:55 Uhr ihren Sohn im The Portland Hospital zur Welt gebracht." Das Baby wiegt stolze 3.600 Gramm. Sowohl der kleine Mann als auch seine Mama seien wohlauf. Aus den weiteren Zeilen geht hervor, dass Papa Jack bei der Geburt "anwesend" war.

Auch die frischgebackene Mutter meldete sich bereits: Via Instagram veröffentlichte sie ein zauberhaftes Foto, das ganz klassisch ihre Hand, die ihres Mannes und die ihres Baby zeigt. Dazu postete sie schlicht drei blaue Herzen. Den Namen ihres Sohnes verrät sie aber auch hier nicht. Vermutlich wird dieser noch in einem separaten Statement bekannt gegeben.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Januar 2018 in London

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Baby im Februar 2021

