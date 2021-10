Marie Nasemann (32) zeigt, wie stolz sie als Zweifachmama ist. Vor wenigen Tagen sind die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sebastian Tigges zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach der Geburt ihres Sohnes im April des vergangenen Jahres konnten die beiden nun eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Marie hat bereits ein paar Bildern mit ihrem Neugeborenen veröffentlicht. Nun teilte sie aber endlich auch ein Foto von sich mit beiden Kids zusammen.

In ihrer Instagram-Story postete die Podcasterin ein Bild, auf dem sie stolz und mit einem breiten Lächeln im Gesicht mit ihren beiden Sprösslingen posiert. Während sie ihre Tochter auf dem Schoß hat, steht ihr Sohn daneben und streichelt seine kleine Schwester. Die Gesichter der beiden hat Marie mit zwei Herz-Emojis unkenntlich gemacht. Den Schnappschuss kommentierte sie mit den Worten: "Unendliches Glück und Liebe."

Solch private Aufnahmen sind in den vergangenen Wochen keine Seltenheit mehr. Nach der Entbindung hatte Marie ein Foto geteilt, das sie in der Geburtswanne zeigt. Die Schauspielerin hatte per Wassergeburt entbunden und bedankte sich mit dem Bild bei ihrer Hebamme.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und Sebastian Tigges mit ihrer Tochter, Oktober 2021

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrer Tochter

Instagram / tiggess Marie Nasemann und ihr Mann Sebastian Tigges, 2021

