Seltene Aufnahmen von Sarah Jessica Parker (56) und ihren Twins! Die Sex and the City-Darstellerin und ihr Ehemann Matthew Broderick (59) sind dreifache Eltern. Die Privatsphäre ihrer Kids ist ihnen sehr wichtig, Fotos ihres Sohnes James Wilkie sowie ihrer Zwillingstöchter Tabitha Hodge und Marion Loretta Elwell haben daher absoluten Seltenheitswert. Umso schöner sind nun diese Schnappschüsse von Sarah und ihren beiden Töchtern...

Die 56-Jährige steht aktuell wieder in ihrer Kultrolle der Carrie Bradshaw vor der Kamera. In New York dreht sie das "Sex and the City"-Sequel "And Just Like That". Und dort bekam Sarah nun Familienbesuch. Ihre Töchter Tabitha und Marion schauten der Schauspielerin bei der Arbeit über die Schulter. Immer wieder streichelt Sarah ihren Mini-Mes in den Drehpausen über die Haare, auf einer Aufnahme drückt sie eines der zwölfjährigen Mädchen sogar liebevoll an sich.

Auch Sohnemann James bekamen die Fans vor einigen Monaten nach langer Zeit mal zu sehen – zumindest von hinten. Im Mai veröffentlichte Jessica zum Highschool-Abschluss des 18-Jährigen ein Foto von ihm auf Instagram. "Es ist ein Meilenstein. Man hat es nie richtig auf dem Schirm, bis es so weit ist. Und bis sie die Schwelle überschreiten, in ihr nächstes, meist mysteriöses Kapitel", freute die US-Amerikanerin sich für ihren Spross.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sarah Jessica Parker

Anzeige

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker mit ihren Töchtern am "And Just Like That"-Set

Anzeige

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker mit ihren Töchtern, Oktober 2021

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sarah nicht die Gesichter ihrer Kinder zeigt? Absolut richtig so! Schade. Ich würde mich über gelegentliche Fotos freuen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de