Eine solche Urlaubsanekdote kann wohl kaum jemand erzählen! Mit Filmhits wie Star Wars und Indiana Jones schaffte es Harrison Ford (79) bis an die Spitze und hält sich dort seit Jahrzehnten. Derzeit steht der Schauspieler sogar schon für den fünften Film über den abenteuerlustigen Archäologen vor der Kamera und dreht auf Sizilien. Dort kam dem Darsteller aber offenbar seine Kreditkarte abhanden – und diese geriet prompt in die Hände eines deutschen Touristen!

Via Instagram berichtet der Stuttgarter Simon Milewski von der kuriosen Geschichte. Am Sandstrand entdeckte der 28-Jährige die Kreditkarte mit dem Namen Harrison Ford. Den Besitzer hielt er jedoch zunächst für einen Namensvetter des berühmten Hollywoodstars. Das Fundstück brachte der Tourist direkt auf die nächste Polizeistation. Als Simon dann jedoch erfuhr, dass sich der 79-Jährige tatsächlich gerade auf Sizilien aufhält, bat er in der Polizeistation um ein Treffen mit dem Filmstar – und das kam tatsächlich zustande.

Die Beamten schickten den ehrlichen Finder in ein Restaurant, in dem sich der US-Amerikaner zu dieser Zeit aufhielt. Dort konnte sich die Filmgröße bei dem deutschen Urlauber bedanken, und einen Finderlohn gab es obendrein: Neben einem Pläuschchen mit Harrison Ford durfte Simon sogar noch ein Selfie mit dem "Blade Runner"-Darsteller schießen.

Getty Images Harrison Ford bei der "Star Wars: The Rise of Skywalker"-Premiere im Dezember 2019

Getty Images Harrison Ford bei den Filmfestspielen in Cannes 2008

Getty Images Harrison Ford bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2018

