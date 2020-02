Harrison Ford (77) greift wieder zu Hut und Peitsche! 1981 kam der erste Indiana Jones-Film mit dem Schauspieler in der Hauptrolle in die Kinos – bis 2008 gab es drei erfolgreiche Nachfolger. Bereits im Mai vergangenen Jahres machte Harrison klar: Er denkt überhaupt nicht daran, die Rolle des abenteuerlustigen Archäologen aufzugeben. Und dies wurde jetzt offiziell bestätigt: Auch in dem neuesten Streifen der Filmreihe wird der Hollywoodstar wieder mit dabei sein!

"Harrison wird beteiligt sein, ja", verkündete die Präsidentin der Produktionsfirma, Kathleen Kennedy, nun gegenüber BBC News. Der Star Wars-Darsteller könne es kaum erwarten, mit den Dreharbeiten zu beginnen. Zwar sei das Skript derzeit noch in der Mache, doch direkt im Anschluss würde es am Set losgehen. "Es ist kein Reboot, es ist eine Fortsetzung", erklärte Kennedy.

Im vergangenen Jahr hatte es allerdings auch Gerüchte gegeben, dass Chris Pratt (40) in die Fußstapfen des 77-Jährigen treten könnte. Doch die hatte Harrison rigoros vom Tisch gewischt. "Verstehen Sie das nicht? Ich bin Indiana Jones. Wenn ich weg bin, ist auch er weg. Das ist ganz einfach!", betonte er damals in der Today Show.

SIPA PRESS Schauspieler Harrison Ford

Anzeige

United Archives GmbH Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

Anzeige

Getty Images Schauspieler Chris Pratt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de