Dieses Bild entstand nur kurz vor dem tragischen Unglück am Set von "Rust". Die Filmcrew steckte gerade in den finalen Vorbereitungen zum Dreh einer Schussszene – als sich unerwartet eine echte Kugel aus der Requisitenwaffe von Schauspieler Alec Baldwin (63) löste. Dabei wurde nicht nur der Regisseur des Films verletzt, sondern auch Kamerafrau Halyna Hutchins getötet. Jetzt ist eine Aufnahme aufgetaucht, die die Filmcrew kurz vor der Schusstragödie – und damit Halynas letzte Momente zeigt.

Chefelektriker Serge Svetnoy teilte auf seinem Facebook-Account ein Bild, das in der "Rust"-Location aufgenommen wurde. Darauf sieht man verschiedene Produktionsmitarbeiter, die um Alec herumstehen. Der ist in voller Cowboy-Montur bestens für die kommende Szene vorbereitet. Auch Halyna steht für die anstehende Aufnahme hinter der Kamera bereit – nur wenige Meter von dem Schauspieler entfernt. Sie trägt eine schwarze Jacke und eine Wollmütze und betrachtet die Geschehnisse vor ihr. "Das ist das letzte Foto mit Halyna vom Set", betitelte Serge seinen Post.

Serge war ein langjähriger Freund der Kamerafrau und erklärte in einem emotionalen Statement, dass er in Halynas letzten Momenten dabei und für sie da gewesen war. "Ich stand Schulter an Schulter mit Halyna, während dieses tödlichen Schusses, der ihr Leben nahm [...]. Ich hielt sie in meinen Armen, als sie starb", schrieb er auf Social Media.

Instagram / halynahutchins Halyna Hutchins, Kamerafrau

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins

