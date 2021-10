Russell Wilson (32) könnte sich wohl keine vollkommenere Frau an seiner Seite vorstellen! Vor sechs Jahren hat der NFL-Star in der Sängerin Ciara (36) die Liebe seines Lebens gefunden. Im Juli 2016 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. Selbst jetzt, fünf Ehejahre und zwei gemeinsame Kinder später, ist sich der Footballspieler sicher, mit der Musikerin das ganz große Los gezogen zu haben. Zu ihrem 36. Geburtstag widmete er seiner Frau nun einen süßen Post und schwärmte in den höchsten Tönen von ihr.

Via Instagram postete der 32-Jährige einige Bilder, auf denen seine Gattin zu sehen ist. "In jeder Hinsicht perfekt. Gott hat dich für mich geschaffen", ist sich der Sportler sicher und schrieb weiter: "Er hat dich perfekt für meine Arme gemacht. Hat dich zu dieser wundervollen Frau und Mutter gemacht, die du bist." Doch auch von Ciaras Gesangs- und Tanztalent gab sich Russell begeistert: "Er hat dich mit so vielen Fähigkeiten beschenkt, vor allem zu lächeln und Freude zu schenken."

Das Geburtstagskind war von diesen liebevollen Zeilen sichtlich gerührt. "Danke, dass du mich jeden Tag so besonders fühlen lässt. Jeden Tag bin ich dank dir eine bessere Frau", schrieb die "Get Up"-Interpretin in der Kommentarspalte und beteuerte ebenfalls ihre Liebe.

Instagram / dangerusswilson Sängerin Ciara mit ihren drei Kindern und ihrem Mann Russel Wilson

MEGA Russell Wilson und Sängerin Ciara, Juni 2021

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara

