Früh übt sich: Tritt Ciaras (34) Nachwuchs etwa schon bald in die Fußstapfen seines Vaters Russell Wilson (31)? Ende Juli verkündeten die Sängerin und der Footballprofi die erfreulichen Neuigkeiten: Ihr Söhnchen Win hat das Licht der Welt erblickt. Nur wenige Tage nach der Geburt teilte die Musikerin einen ersten Schnappschuss ihres Babys, das friedlich schlummerte. Jetzt lässt der kleine Sohnemann die Herzen der Fans nochmals mehr schmelzen: Ciara präsentiert ihren Mini-Spross im coolen Football-Outfit!

Ciaras neuester Instagram-Beitrag am vergangenen Montag ist der absolute Hingucker: Mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht zwinkert Baby Win – als wäre er schon selbst ein Profi – total cool in die Kamera. Und als wäre das noch nicht genug, trägt der Sprössling auch noch eine komplette Football-Montur samt Kriegsbemalung der Seattle Seahawks – selbstverständlich ebenfalls mit der Nummer drei, so wie sein Papa Russell. "Hatte mein erstes Spiel heute und fühle mich super", schrieb Ciara scherzend aus der Sicht ihres Babys.

Baby Win scheint für seinen Vater und dessen Teamkollegen jedenfalls ein regelrechter Glücksbringer gewesen zu sein. Das Spiel gegen die Atlanta Falcons am vergangenen Sonntag konnten die Seeadler für sich entscheiden. Mit einem deutlichen Vorsprung von 38:25 ging das Team als klarer Sieger vom Platz.

Instagram / ciara Ciaras Sohn Win im September 2020

Getty Images Russell Wilson, Footballprofi

Instagram / ciara Ciaras Sohn Win im September 2020

