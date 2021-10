War es Schicksal? Seit drei Jahren gehen Christian Lindner (42) und Franca Lehfeldt nun schon gemeinsam durchs Leben. Wie der FDP-Politiker kürzlich verriet, verlobten sich die beiden im September sogar. Nachdem sie schon seit Längerem in einer gemeinsamen Wohnung in Berlin leben, war ein Antrag wohl der nächste wichtige Schritt in ihrer Beziehung. Doch wie haben sich Christian und seine Franca eigentlich seinerzeit kennengelernt?

Wie Bild nun berichtete, habe gewissermaßen der Zufall das spätere Paar zusammengeführt. Denn schon im Jahr 2017 hätten Christian und Franca berufliche E-Mails miteinander ausgetauscht, als die RTL-Reporterin den Blondschopf für eine Sendung angefragt habe. Doch erst ein Jahr später lernten sich die Turteltauben dann schließlich in Berlin kennen. Damals war Christian schon von seiner ersten Frau Dagmar Rosenfeld getrennt, sodass dem gemeinsamen Liebesglück mit der Politikjournalistin nichts mehr im Weg stand.

Im August sprach der 42-Jährige in einem Interview zuletzt über das Zusammenleben des Paares. Auch, dass die zukünftigen Eheleute gemeinsamen Nachwuchs planen, verriet der gebürtige Wuppertaler damals. "Tatsächlich ist mein größter Wunsch an das Leben auch nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein. Sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben", erzählte Christian.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt im Oktober 2021

