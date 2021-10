Tolle Neuigkeiten von Christian Lindner (42)! Der Politiker ist der glückliche Mann an der Seite von Franca Lehfeldt. Ihr Liebesglück halten sie auch nicht vor der Öffentlichkeit geheim – sie besuchten in den vergangenen Jahren bereits das eine oder andere Event gemeinsam. Und nun teilt das Paar auch mit seinen Fans, dass es in seiner Beziehung einen Schritt weiter gegangen ist: Christian und Franca haben sich verlobt!

Die Chefreporterin feierte Mitte September ihren 32. Geburtstag – in diesem Rahmen fand auch die Verlobung statt, wie RTL nun berichtet. Bei diesem besonderen Moment waren Freunde und Familie dabei. Die Hochzeit soll im kommenden Jahr stattfinden – damit wären sie dann vier Jahre nach ihrem Paar-Outing verheiratet.

Im Interview äußert sich Franca zu den News: "Wir sind überglücklich" – und betont zudem: "Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist es mir wichtig zu betonen, dass ich privat eigene Ansichten habe und auch als Journalistin unabhängig bin. Der transparente Umgang mit meinem Privatleben unterstreicht das." Auch ihr Verlobter erklärt: "Für mich ist völlig klar, dass Franca einen eigenen Beruf und einen eigenen Kopf unabhängig von mir hat. Ich liebe sie ja nicht, weil sie meiner Meinung ist, sondern weil sie eine eigene hat."

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018 in Bayreuth

Instagram / christianlindner Christian Lindner im September 2021

Getty Images Christian Lindner

