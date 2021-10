Cäcilia zeigt sich so privat wie noch nie! 111.000 User folgen der Germany's next Topmodel-Drittplatzierten von 2019 bereits auf Social Media. Die Beauty gibt sich in ihren Beiträgen selbstbewusst. Auf ihren sexy Aufnahmen sitzt jede Haarsträhne perfekt, ihre Haut wirkt makellos. Cäcilias neuester Post fällt aus diesem Raster jedoch raus: Sie hat Hautprobleme – und möchte ab sofort auch dazu stehen!

Auf Instagram teilte die Brünette mehrere Bilder, auf denen sie unter anderem ungeschminkt und mit Hautunreinheiten zu sehen ist. "Hallo, das bin ich hinter den ausgefallenen Make-up-Looks, den coolen Outfits und meiner Leidenschaft, der Bildbearbeitung. Auf den Fotos, die ich mit euch teile, retuschiere ich meine Unreinheiten und Pickel weg und glätte meine Haut", gibt Cäcilia zu.

In dem intimen Post macht die 21-Jährige aber nicht nur ihre Hautprobleme öffentlich. "In meinem privaten Leben führe ich eine Fernbeziehung mit 1.000 Kilometer Entfernung, leide unter Angstzuständen, Panikattacken, Migräne und hormonellen Umstellungen", offenbart sie außerdem. Doch Cäcilia wolle niemanden mehr darstellen, der sie sie nicht sei, sondern ihre Umstände fortan akzeptieren.

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia mit ihrem Freund

