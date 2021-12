Cäcilia brauchte augenscheinlich eine Veränderung. Vor zwei Jahren nahm die Beauty an der Castingshow Germany's next Topmodel teil. Damals schaffte die Freiburgerin es sogar bis ins Finale und belegte dort den dritten Platz. In der Show überzeugte sie Modelmama Heidi Klum (48) dabei immer wieder mit ihren dunklen Haaren und ihrem durchdringenden Blick. Jetzt überraschte Cäcilia ihre Follower allerdings mit einem ganz neuen Look.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die Influencerin nun an ihre Community und berichtete ein wenig von ihrem Friseurbesuch. Kaum zu übersehen war in den Videos dabei die lange blonde Mähne des Models. "Ich muss sagen, ich bin so zufrieden. [...] So kann man das auf jeden Fall jetzt lassen", schwärmte sie von ihrer Stilveränderung. Besonders der Blondton gefalle ihr sehr gut. Allerdings sei der Prozess, um auf das gewünschte Ergebnis zu kommen, für ihre Haare teilweise sehr strapazierend gewesen.

"Ich werde die jetzt erst mal so lassen und die nächsten Wochen – vielleicht auch ein bis zwei Monate – gar nicht färben. Meine Haare haben so darunter gelitten", berichtete Cäcilia. So hätte sie besonders im vorderen Bereich mit abgebrochenen Haaren zu kämpfen. "Aber der Rest hat es echt gut überstanden", versicherte sie im Anschluss. Auch die Stufen in ihrem Haar habe sie sich jetzt noch einmal frisch nachschneiden lassen.

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia im Dezember 2021

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, Model

