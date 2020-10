Cäcilia hat sich eine besondere Körperstelle verzieren lassen! Die gebürtige Freiburgerin war im vergangenen Jahr Kandidatin in Heidi Klums (47) Castingshow Germany's next Topmodel und schaffte es bis auf den dritten Platz. Auch nach der Sendung wollte sie nicht etwa wie viele andere Mädchen in erster Linie Influencerin werden, sondern weiterhin auf den Laufstegen dieser Welt unterwegs sein. Dafür hat sie sich jetzt ein neues Markenzeichen zugelegt: Sie hat sich beide Brustwarzen piercen lassen!

Ganz stolz präsentierte Cäcilia ihren Fans in der vergangenen Woche ihre bandagierten Brüste auf Instagram und konnte es in den Kommentaren dazu noch gar nicht fassen, dass sie sich das wirklich getraut hat. Nun gab sie ein Piercing-Update und versuchte auf die Fragen ihrer Follower einzugehen. Mit dem Heilungsprozess habe sie schon mal keine Probleme und auch die Schmerzen seien sehr schnell abgeklungen: "Es hat wirklich nur nach dem Stechen ungefähr zwei Stunden extrem wehgetan. Ich konnte meine Arme kaum bewegen. Aber danach hat es gar nicht mehr wehgetan." Lediglich die Blutung nach dem Stechen habe sie kurzzeitig geschockt.

Allerdings sei sie kürzlich an ihrer Bettwäsche mit einem Piercing hängengeblieben: "Es hat auch ein bisschen geblutet. Ich hab es aber direkt desinfiziert und dann ging's auch wieder." Gerne würde sie ihren Fans das Ergebnis präsentieren – die nackten Tatsachen würden aber höchstwahrscheinlich nicht lange online bleiben. Nun hoffe Cäcilia schließlich, dass sie bald die provisorischen Stecker herausnehmen und gegen neue Schmuckstücke austauschen kann, die sie schon besorgt habe: "Ich bin so happy, dass ich's gemacht habe und ich hoffe, dass es weiterhin so gut heilt und weiterhin so schön aussieht. Ich liebe sie, ich bereue es null!"

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia im Oktober 2020

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia im Oktober 2020

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia Zimmer, Model

