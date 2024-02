Freund von Ex-GNTM-Girl Cäcilia ist in neuer Staffel dabei!

Das brachte sogar Heidi Klum (50) zum Staunen! Heute Abend flimmerte die erste Folge der neuen Germany's Next Topmodel-Staffel über die Bildschirme der Fans – und die hatte es schon in sich: Die Mädels und Jungs mussten erstmals vor der Modelmama laufen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ob dieser Kandidat etwa einen kleinen Vorteil hatte? Die Freundin von Michael Mejeh ist nämlich eine waschechte Laufstegschönheit, die Heidi einst entdeckt hatte!

Nachdem Michael und vier weitere Modelanwärter vor der 50-Jährigen posiert hatten, überraschte er mit diesen News: Er ist mit der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Cäcilia Zimmer zusammen. Die beiden sind schon seit rund drei Jahren ein Paar. Von seiner Liebsten schien sich Michael einige Moves abgeguckt zu haben – Heidi schickte ihn prompt in die nächste Runde. Cäcilia selbst nahm 2019 an der beliebten Modelshow teil und schaffte es sogar ins Finale.

Er ist aber nicht der einzige, der dem ein oder anderen Reality-TV-Fan bekannt vorkommen sollte: Auch die Prince Charming-Jungs Kim Tränka, Marcel Meyer und David Lovric wagten es auf den Laufsteg – allerdings konnten sie Heidi nicht von sich überzeugen. Anders sah es da bei dem Köln 50667-Star Lucas Schwarze aus: Er schaffte es eine Runde weiter.

Instagram / michaelmejeh Michael Mejeh im Februar 2023

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia Zimmer, Influencerin

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming

