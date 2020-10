Fließt etwa böses Blut zwischen den Germany's next Topmodel-Mädels von 2019? Bei der beliebten Castingshow gibt es Jahr für Jahr zwar immer wieder reichlich Zickenkrieg, allerdings finden die meisten in dieser Extremsituation auch Freundinnen. Bei Cäcilia schien das besonders gut geklappt zu haben: Die Drittplatzierte zog kurz nach Ende des Formats mit Kollegin Sarah Almoril (22) in eine WG. Dass das letztendlich nicht funktioniert hat, ist kein Geheimnis mehr. Doch nun gab Cäcilia zu: Sie habe tatsächlich auch zu sonst keiner Showbegleiterin noch Kontakt!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die Brünette eine kleine Fragerunde – und noch immer wollten die Fans einiges zu ihrer GNTM-Teilnahme wissen. Auf Nachfrage eines Followers erklärte sie dann kurzerhand, dass sie mit keiner Mitstreiterin noch irgendetwas zu tun habe. Der Grund dafür? "Hast sich einfach so ergeben! Ich erzwinge keinen Kontakt zu irgendjemand. Wenn die Menschen für mein Leben vorgesehen sind, merke ich das und bei denen von GNTM war einfach niemand für die Ewigkeit dabei", lautete Cäcilias ehrliche Antwort. Dennoch habe sie nichts gegen ihre damaligen Wegbegleiterinnen – sie hätten schließlich eine ganz besondere Zeit zusammen erlebt.

Für den Kontaktabbruch zu Sarah habe es hingegen schon besondere Gründe gegeben. Ihre gemeinsame Wohnung in Berlin lösten sie auf, weil es zwischen ihnen schlichtweg nicht funktioniert habe. "Es ist einfach normal im Leben, dass man mit manchen Menschen nicht so gut klarkommt und sich die Wege dann trennen", erklärte sie damals recht gelassen in einem Instagram-Video.

