Cäcilia Zimmer hat sich seit ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme im Frühjahr 2019 ganz schön verändert – zumindest was ihren Auftritt in der Öffentlichkeit angeht. Während sie sich innerhalb der Staffel eher zurückhaltend gab, präsentiert sie sich nun deutlich offensiver im Netz. Ein Post nach dem anderen zeigt die Freiburgerin nur leicht bekleidet und mit aufreizenden Sprüchen versehen – jetzt veröffentlichte sie sogar besonders heiße Fotos!

Auf Instagram stellte Cäcilia einige Bilder online, die sie im kurzen Rock und mit einem Body, der ihre Brustwarzen durchscheinen lässt, zur Schau stellen. Mal sitzt die ehemalige GNTM-Kandidatin breitbeinig auf einem Stuhl, mal zeigt sie ihre beiden Mittelfinger in die Kamera. Zu den visuellen Highlights schrieb sie: "Stellt euch einen Mann mit Zahnlücke vor, der an eurer Brust saugt und eure Brustwarzen bleiben zwischen seinen Zähnen stecken."

Cäcilia scheint mit ihrem Beitrag provozieren zu wollen – und das aus gutem Grund: Die Brünette möchte offenbar für das Thema "Brustwarzen zeigen" sensibilisieren – konkret in Bezug darauf, dass es keine große Sache ist, sie zu zeigen. In ihrer Story postete sie mehrere Bilder mit dem Wortlaut "Es sind nur Nippel, Leute".

Instagram / caeciliaofficial Ex-GNTM-Kandidatin Cäcilia

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia Zimmer, Model

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia Zimmer, Model

