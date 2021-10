Läuten bei Tom Holland (25) und Zendaya (25) schon bald die Hochzeitsglocken? Schon seit mehreren Jahren spekulieren Fans über die Beziehung der beiden Schauspieler – spätestens seit sie im Sommer knutschend zusammen im Auto des Spider-Man-Stars gesichtet wurden, ist es mehr als offensichtlich, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind. Jetzt glauben Fans sogar, dass Tom und Zendaya verlobt sind.

Auf Instagram teilte die Seite deuxmoi, die regelmäßig Klatsch und Tratsch über Prominente veröffentlicht, vor wenigen Tagen eine Tippmail mit der Überschrift "Superhelden auf dem Weg zum Altar". Ein Insider behauptet, eine Unterhaltung über die Verlobung eines jungen Hollywood-Traumpaares mitgehört zu haben. "Anscheinend planen sie, sie [die Verlobung] direkt nach der Veröffentlichung ihres Superheldenfilms zu bestätigen", berichtete die Quelle weiter. Viele Fans sind überzeugt davon, dass es sich dabei um Tom und Zendaya handelt – immerhin kommt ihr neuer Marvel-Film "Spider-Man: No Way Home" bereits in wenigen Monaten in die Kinos.

Erst vor wenigen Tagen schwärmte der Brite von seiner Freundin im Netz: Der Schauspieler teilte in seiner Instagram-Story ein Bild der 25-Jährigen bei der Premiere ihres Films "Dune" und fügte ein Emoji mit Herzaugen hinzu. Allgemein halten die beiden ihre Beziehung bisher jedoch sehr privat – glaubt ihr, dass Tom und Zendaya schon bald ihre Verlobung offiziell machen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Schauspieler Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: Homecoming"

MEGA Zendaya und Tom Holland am Set von "Spider-Man: Far From Home"

Getty Images Schauspieler Zendaya und Tom Holland, Juni 2017

