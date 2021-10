Tom Holland (25) und Zendaya (25) lassen ihre Fans weiterhin im Dunkeln tappen! Schon vor etwa drei Jahren gab es erstmals Gerüchte, dass zwischen den Schauspielern etwas laufen soll. Im Sommer wurden die Spiderman-Stars nun immer wieder vertraut miteinander gesichtet und die Spekulationen um eine Beziehung dadurch neu entfacht. Bestätigt haben die zwei ihre Liebe bisher zwar noch nicht – jetzt gibt es aber einen neuen Hinweis darauf, dass Tom und Zendaya zusammen sind.

Der 25-Jährige teilte in seiner Instagram-Story ein Schwarz-Weiß-Foto, das seine angebliche Freundin auf dem Red Carpet zeigte. Den Schnappschuss der Dunkelhaarigen in einem engen, weißen Glitzerkleid kommentierte er lediglich mit "Dune" – also dem Titel von Zendayas neuem Film. Dass er allerdings ganz hin und weg vom Anblick der Beauty sein dürfte, verdeutlichte das Emoji, das er auf die Aufnahme in seiner Story packte. Tom nutze nämlich ein Smiley mit Herzaugen.

Offenbar warten die Fans aber vergeblich darauf, dass die beiden ihre Liebe ganz offiziell machen. Ein Insider betonte Anfang September bereits gegenüber Us Weekly, dass Angaben zum Beziehungsstatus aktuell ein No-Go sind. "Die beiden haben nicht vor, ihre Beziehung publik zu machen", erklärte er.

Getty Images Zendaya bei der "Dune"-Premiere

Getty Images Schauspielerin Zendaya bei der Premiere von "Dune"

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman, Schauspieler

