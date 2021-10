Sascha schwelgt im Liebesglück! Der Fitness-Fan nahm an der fünften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick teil – fand damals allerdings nicht die Frau fürs Leben. Schließlich traf ihn Amors Pfeil, als er 2019 seine Sara kennenlernte. Mit ihr konnte sich das TV-Gesicht eine Zukunft vorstellen und machte ihr ein Jahr später einen Heiratsantrag. Und wie Sascha nun seinen Fans mitteilte, haben die beiden jetzt geheiratet!

Auf Instagram macht er die tollen Neuigkeiten öffentlich. "Mein größter Wunsch ging in Erfüllung. Ich bin der glücklichste Mensch", schwärmt Sascha von der Eheschließung. Zusätzlich teilt der frischgebackene Ehemann erste Fotos auf seinem Profil. Neben den Eheringen können seine Follower auch einen Blick auf das Paar in seinen festlichen Outfits werfen. Während Sascha in dunkelblauer Weste und Fliege Ja gesagt hat, erstrahlte seine Braut in einem rosafarbenen Kleid mit Spitze.

Sascha und Sara haben sich mit ihrer Hochzeit einen Wunsch erfüllt – und was ist mit ihrem Babywunsch? Im Promiflash-Interview verrieten sie im September vergangenen Jahres nämlich: "Nachwuchs ist auf jeden Fall geplant." Doch damals wollten sie einen Schritt nach dem anderen machen – also mal sehen, wie es nach dem Jawort um ihre Familienplanung steht...

