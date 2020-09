Endlich läuft es im Leben von Sascha wieder so richtig rund! In der Show Hochzeit auf den ersten Blick war er noch vor dem Altar stehen gelassen worden. Auch die Beziehung zu Kim, die er in der Sendung "Saschas zweite Chance" kennengelernt hatte, war nicht von Dauer. Jetzt schwebt der TV-Star aber wieder auf Wolke sieben: Seine neue Freundin Sara und er schippern schon bald in den Hafen der Ehe!

Die frohe Botschaft verkündete das Fernsehgesicht nun überglücklich in einem neuen Post auf Instagram. Neben einem Glückskeks liegt eine Notiz mit der Frage aller Fragen: "Sara, ich liebe dich, willst du mich heiraten?" Und siehe da: Auf dem nächsten Foto steckt der funkelnde Verlobungsring schon am Finger der Braut in spe.

"Sie hat Ja gesagt, ich bin so glücklich", lautet Saschas Kommentar. Dass es zwischen dem Bald-Bräutigam und seiner Sara einfach passt, war abzusehen: In vielen vorangehenden Uploads strahlten sie über beide Ohren. Im August feierten sie sogar den Jahrestag ihres ersten Dates!

Instagram / sascha__bruehl Saschas Verlobungsverkündung

Instagram / sascha__bruehl Sascha und seine Verlobte Sara

Instagram / sascha__bruehl Sascha und Sara im Juli 2020

