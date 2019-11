Endlich zeigt Sascha seine neue Partnerin! Hochzeit auf den ersten Blick brachte dem Fitness-Liebhaber kein Glück in der Liebe. Kurz nachdem er Tamara das Jawort gegeben hatte, ließ die Frankfurterin sich wieder von ihm scheiden. Durch die Online-Aktion "Saschas zweite Chance" lernte er daraufhin Kim kennen, doch auch in ihr fand er nicht die passende Partnerin. Stattdessen schlug Amor im August fernab der TV-Kamera bei Sascha zu – und nun soll endlich jeder seine Traumfrau kennenlernen!

Total glücklich präsentierte der Show-Kandidat nun endlich seine neue Freundin Sara auf Instagram. Zu einem Kuss-Foto schreibt er: "So, Schluss mit dem Verstecken spielen." Gegenüber Sat.1 verrät Sascha zudem weitere Beziehungs-Infos. Schon beim ersten Date merkten die Turteltauben, dass sie für einander bestimmt sind: Statt eines kurzen Treffens hätten die beiden ganzen 14 Stunden miteinander verbracht. Eigentlich habe der TV-Star seine Freundin aus der Öffentlichkeit raushalten wollen, doch das Medieninteresse sei einfach zu groß gewesen.

Der Zuschauer-Liebling ließ seine Community in den vergangenen Wochen bereits an seinem Liebes-Glück teilhaben. So veröffentlichte er Fotos von einem Liebesschloss, das er und Sara an einer Kölner Brücke gehängt hatten. Auf gemeinsamen Fotos hatte der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer seine Liebste bisher jedoch immer zensiert gezeigt.

Facebook / Sascha - Hochzeit auf den ersten Blick Sascha Bröhl von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / sascha__bruehl "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Sascha in Köln

Instagram / sascha__bruehl "Hochzeit auf den ersten Blick"-Star Sascha mit seiner Freundin

