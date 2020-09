Denkt der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Sascha schon über Kinder nach? In der Kuppelshow hatte der Systemadministrator nicht die passende Frau getroffen – er wurde eiskalt vor dem Altar stehen gelassen. Stattdessen fand er später abseits der Kamera in Sara sein großes Glück und stellte ihr nun sogar die Frage aller Fragen. Schon bald wollen die beiden den Bund fürs Leben schließen. Möchte das zukünftige Brautpaar auch Kinder haben? Promiflash hat nachgefragt.

Im Promiflash-Interview zu ihrer Verlobung schwärmten die beiden in den höchsten Tönen voneinander. Bei so viel Liebe liegt eine Frage natürlich nahe: Wie sehen Sascha und Saras Pläne in Sachen Familiengründung aus? "Nachwuchs ist auf jeden Fall geplant", betonte die Blondine, fügte jedoch hinzu: "Aber erst mal alles schön nach der Reihe."

Klingt ganz so, als wenn das Paar sich erst einmal voll und ganz auf seine Hochzeitsvorbereitungen konzentrieren möchte. Aufgrund der aktuellen Lage wird es allerdings noch ein wenig dauern, bis Sascha und Sara offiziell zu Mann und Frau werden. "Der schönste Tag soll nicht durch Auflagen und Angst getrübt werden", erklärte Sara gegenüber Promiflash.

Instagram / sascha__bruehl Sascha (rechts) und seine neue Freundin auf Schloss Drachenburg

Instagram / sascha__bruehl Sascha und seine Verlobte Sara

Instagram / sascha__bruehl Sara und Sascha

