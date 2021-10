Für die Kusmagks beginnt bald ein ganz neuer Lebensabschnitt! Seit ein paar Wochen sind Janni (31) und Peer Kusmagk (46) im absoluten Familienglück: Die beiden konnten ihr drittes Kind auf der Welt willkommen heißen. Vor wenigen Tagen überraschte der Moderator dann seine Fans mit einer ziemlich radikalen Entscheidung – er hat seinen Job gekündigt. Und nun ist auch klar, warum: Janni, Peer, Emil-Ocean (4), Yoko (2) und Merlin wandern aus!

Die fünfköpfige Familie bricht tatsächlich ihre Zelte in Berlin ab – doch wohin geht es für sie? Nach Mallorca! "Wir waren immer mal wieder auf Mallorca, haben hier Zeit verbracht und jetzt entschieden, dass es für uns zum Leben der schönste Ort der Welt ist", erzählt Peer überglücklich der Mallorca Zeitung. Die Familie wolle einfach nicht mehr darauf warten, dort zu wohnen, wo sie am glücklichsten sei.

Doch was spricht noch für die beliebte Urlaubsinsel? "Meer, ganzjährig sonniges Klima, Nähe zu Deutschland, eine gute Anbindung an eine größere Stadt wie Palma mit entsprechend kulturellem Angebot, unberührte Natur und Orte, an denen man mit Eseln und Katzen auf seiner Finca leben kann", zählt der ehemalige GZSZ-Star auf.

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit Emil-Ocean und Yoko im August 2021

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk im August 2018

