Denise Hersing (25) hat ein bestimmtes Beuteschema. Die Bachelor-Kandidatin aus der Staffel mit Niko Griesert (31) sucht derzeit bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Nach der ersten Folge sieht es auch ganz danach aus, als sei sie auf einem guten Weg: Sie knutschte bereits mit Lorik Bunjaku (25). Allerdings ließ der nicht ganz durchblicken, wie ernst ihm der Flirt mit der Beauty ist. Im Gespräch mit Promiflash gestand die Blondine: Genau das hat sie an Lorik so fasziniert.

"Bei uns hat es quasi ab Minute eins geknistert. Mich hat bei ihm am meisten gecatcht, dass er so eine lockere Art an den Tag legt", schwärmte die 25-Jährige gegenüber Promiflash. Vor allem seine frechen Sprüche hätten ihr Lust auf mehr gemacht. "Und sein Auftreten, was mich ein bisschen an einen 'Fuckboy' erinnert, fand ich interessant. Also fand ich quasi genau das interessant, was andere Frauen vielleicht eher abschreckt", plauderte Denise aus. Auch wenn sie es sich selbst nicht ganz erklären kann, warum sie das Draufgängerverhalten des Mannheimers so toll findet, streitet sie diese Vorliebe nicht ab. "Darauf steh ich einfach – weshalb auch immer", stellte sie klar.

Doch ist Denise weiterhin offen für das Kennenlernen mit anderen Rosenboys? "Ich fand Lorik von allen Männern, die zu dem Zeitpunkt da waren, am besten und interessantesten. Die anderen waren cool, aber nicht interessanter als Lorik", hielt sie fest. Zu dem Zeitpunkt? Gut möglich also, dass sich die Braunschweigerin im Laufe der Staffel noch anders orientieren wird.

