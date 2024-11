Somerhaus-Witz: Gloria Glumac macht Denise und Lorik Ansage

Über sich selbst zu lachen, gehört offenbar nicht zu Gloria Glumacs (32) Stärken – vor allem nicht, wenn es um einen Witz von Denise Hersing (28) und Lorik Bunjaku (28) geht! Auf TikTok hat es sich das Sommerhaus-Pärchen zur Aufgabe gemacht, einige Szenen aus dem Sommerhaus der Stars zu parodieren. Natürlich durfte dabei auch der Kuschel-Eklat von Gloria und ihrem Partner Michael nicht fehlen. In der achten Folge sehnte sich die einstige Temptation Island-Teilnehmerin nämlich nach Nähe und wollte die Zweisamkeit mit ihrem Partner genießen. Die Wortwahl seiner Partnerin gefiel dem Barkeeper allerdings nicht, weshalb er ihr kurzerhand eine "Sendepause" erteilte. Denise und Lorik machen sich daraus nun einen Spaß und bekommen prompt Gegenwind von der Pferdeliebhaberin. "Richtig peinliches TikTok wurde mir von den zwei Pfeifen geschickt. Ihr habt ja nicht mal gegen Rafi (34) und Sam (33) gewonnen. Richtig viel drauf habt ihr zwei halt auch nicht", macht Gloria ihrem Ärger auf Instagram Luft und fügt hinzu: "Ihr wollt Krieg? Den könnt ihr haben!"

Bei Glorias Kriegserklärung bleibt es allerdings nicht! Der Realitystar droht ihren Ex-Mitstreitern sogar, pikante Details über Denise und Loriks Beziehung zu veröffentlichen. "Ich habe einige Infos von Tussen, mit denen Lorik was hatte, die ich gerne alle schön droppen kann – richtig ekelhaft, was ich über ihn alles erfahren habe", schießt die 32-Jährige. Zudem meint Nikola Glumacs (28) Ex, Lorik habe seiner Partnerin im Sommerhaus mehrfach gesagt, sie sei geistig beschränkt. "Zumindest sagt mein Partner nicht, dass ich richtig dumm wäre. [...] Ich habe noch ein paar mehr Infos, aber die behalte ich erst mal noch für mich", heißt es weiter.

Die Abneigung zwischen Gloria und dem Bachelor in Paradise-Pärchen konnten die Zuschauer auch während des Sommerhauses nicht übersehen. Im Promiflash-Interview machte Gloria bereits deutlich, dass sie auf keinen Fall wollte, dass Denise und Lorik die Show gewinnen: "Wir haben tatsächlich weder Lorik und Denise noch Sam und Rafi den Sieg gegönnt." Sie hätte sich eher gefreut, wenn Alessia Herren (22) und Can oder Stefan Kleiser und Theresia Fischer (32) gewonnen hätten.

RTL Micha und Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2024

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Bekanntheit

