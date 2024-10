Die Sommerhaus-Nachrücker sorgen bei Emma und Umut für Unmut

Die siebte Folge von Das Sommerhaus der Stars verspricht mal wieder Entertainment pur. Für Zündstoff sorgt unter anderem der Einzug des Nachrücker-Pärchens Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28). Die Realitystars treffen auf ihr, wie Lorik sie ironisch nennt, "Lieblingspaar" Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27). Die beiden Paare verbindet nämlich eine unschöne Vergangenheit bei Temptation Island V.I.P.. "Ich sage aus Anstand 'Hallo'", begrüßt Denise ihre Mitstreiter freundlich. "Umut und ich machen jetzt gute Miene zum bösen Spiel", taktiert Emma anschließend im Einzelinterview und fügt hinzu: "Unser Plan ist es jetzt, die beiden für uns zu gewinnen. So dumm und so scheiße das auch ist."

Lange hält Emma und Umuts Plan allerdings nicht an. Der Ex von Jana-Maria Herz (32) sucht ein klärendes Gespräch mit seinem einstigen "Temptation Island V.I.P."-Buddy, das allerdings anders verläuft als geplant. Nach einem wilden Wortgefecht brüllt Umut: "Du bist ein Lappen. Halts Maul." Das einstige Klärungsgespräch artet letztendlich in eine Gruppendiskussion aus, bei der sich – mal wieder – Sam Dylan (33) und Umut lautstark anpöbeln. "Hier kriegt man einen Schaden. Da fehlen mir die Worte", fasst Alessia Herren die Situation passend zusammen.

Die beiden Reality-Pärchen stehen seit der gemeinsamen Teilnahme am Treuetest-Format auf Kriegsfuß. In einem Promiflash-Interview Anfang des Jahres plauderte Denise ein wenig aus dem Nähkästchen und war sich offenbar sicher, warum zwischen ihr und Lorik sowie Umut und Emma dicke Luft herrscht: "Umut ist uns beiden vor ein paar Tagen entfolgt. Wir haben eine Theorie: Lorik hat sich die ganze Zeit über die beiden lustig gemacht und wir glauben, dass er das in den falschen Hals bekommen hat." Schon damals machte die 28-Jährige kein Hehl daraus, dass sie ihre jetzigen Mitstreiter auf menschlicher Ebene "ganz furchtbar" fände.

RTL / Stefan Gregorowius Lorik Bunjaku und Denise Hersing Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars", 2024

