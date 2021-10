Zwischen diesen beiden stimmt die Chemie wohl auf Anhieb. Bei RTL wird seit heute wieder versucht, ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer miteinander zu verkuppeln. Bei Bachelor in Paradise hoffen die verschmähten Kuppelshow-Teilnehmer auf ihr großes Glück. Denise Hersing (25) und Lorik Bunjaku (25) sind offenbar auf dem besten Weg, ihr Single-Dasein zu beenden. Die Braunschweigerin und der Mannheimer verstehen sich nicht nur super, sondern knutschten auch direkt intensiv miteinander.

Das Paradies hatte erst vor wenigen Stunden seine Pforten geöffnet – da gingen die Blondine und der ehemalige Kämpfer und das Herz von Bachelorette Maxime Herbord (27) bereits auf Kuschelkurs. Nach zaghaften Annäherungen in Form von Kuscheln und Streicheleinheiten, folgte direkt der nächste Schritt und die zwei küssten sich. Lorik merkte danach allerdings an, dass vorerst Geheimhaltung angesagt sei. "Das muss jetzt nicht morgen die ganze Villa wissen – so ist es ja spannender." Im Einzelinterview fügte er hinzu: "Wir sind noch ganz am Anfang. Ob mit Kuss oder ohne, bin ich immer noch offen."

Und Denise? Hat sie geplant, direkt so offensiv ins Flirtabenteuer zu starten? Im Gespräch mit Promiflash betonte sie vorab, dass sie sich keine Strategie überlegt habe. "Planen ist einfach nicht mein Ding. Lieber alles spontan und aus der Situation heraus", erläuterte sie. In der Vergangenheit habe man schon bemerkt, dass sie oft handelt und erst dann nachdenkt.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

TVNOW Denise Hersing, 2021

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Lorik Bunjaku

Instagram / denisiii._ Denise Hersing im Juni 2021

