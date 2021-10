Was sagt eigentlich Karim zu Anne Wünsches (30) Babynews? Vergangenes Wochenende verkündete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die tolle Nachricht: Sie ist während ihrer Südafrika-Reise tatsächlich schwanger geworden! Um den zukünftigen Vater einzuweihen, hatte die Influencerin eine Box für ihn vorbereitet, in der sich neben einem positiven Test auch ein Schnuller und Babyturnschuhe befanden. Bislang behielt sie allerdings für sich, wie ihr Liebster darauf reagierte. Jetzt verriet Anne aber endlich, wie ihr Partner die Neuigkeiten aufgenommen hat!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Dreifachmutter in spe den neugierigen Fragen ihrer Community. Natürlich interessierten sich viele Supporter dafür, was ihr Freund zu der Überraschung gesagt habe. "Er hat sich gefreut", jubelte Anne und fügte hinzu: "Seine Familie und Freunde wussten sofort Bescheid." Doch diese Antwort muss ihren Fans wohl erst einmal genügen. Die Berlinerin stellte prompt klar, dass sie Karims Reaktion nicht auf YouTube veröffentlichen werde, wie sie es zuvor bei ihren Töchtern Juna und Miley getan hatte.

Auch sonst gab die 30-Jährige bereits einige Details zu ihrer Schwangerschaft preis. So plauderte sie unter anderem aus, dass sie bereits eine leise Vorahnung habe, was das Babygeschlecht angeht. "Vielleicht, weil ich es mir so sehr wünsche, habe ich das Gefühl, dass es ein Junge wird", erzählte Anne im Promiflash-Interview.

