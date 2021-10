Zurück ins Sommerhaus der Stars? Für Elena Miras (29) unvorstellbar! Die Reality-TV-Bekanntheit nahm 2019 an der TV-Show teil. Mit ihrem damaligen Partner und Vater ihrer dreijährigen Tochter, Mike Heiter (29), sorgte sie dabei für viel Gesprächsstoff. Trotz seiner ständigen Streitereien schaffte es das Ex-Paar letztendlich, sich den Sieg zu holen. Doch eine erneute Teilnahme an dem beliebten TV-Format ist für Elena ausgeschlossen!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower vor Kurzem von der Moderatorin wissen, ob sie je wieder am Sommerhaus teilnehmen würde. "Ich würde nie wieder in dieses Höllenformat gehen", antwortete Elena frei heraus in ihrer Story. Zudem habe sie erst einen Artikel gelesen gehabt, der besagt, dass es den Teilnehmern der TV-Show nicht möglich sei, ein zweites Mal beim Sommerhaus dabei zu sein.

Schon 2019 hatte die Influencerin in einem Promiflash-Interview erzählt, dass sie nicht noch einmal an dem TV-Format teilnehmen würde. "Wenn ich jetzt abwägen müsste, was ich in den sechs Wochen alles durchmachen musste, [...] dann würde ich das nicht noch mal machen. Das ist schon allein viel zu viel für die Psyche", betonte Elena, die durch ihre Teilnahme im Netz angefeindet wurde.

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras im Mai 2021

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

