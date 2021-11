Damenwahl im Paradies! Heute Abend flimmerte die zweite Ausgabe von Bachelor in Paradise über die Fernsehschirme – und auch dieses Mal kam es zu heißen Szenen und großen Streitereien. Unter anderem gerieten Denise Hersing (25) und Lorik Bunjaku (25) aneinander, weil sie sich einen Lapdance von Brian Dwyer abholte, Denise-Jessica König und Gustav Masurek (32) beendeten ihr Kennenlernen und es kam zum Sex zwischen Samira Klampfl (27) und Serkan Yavuz (28), der aber eigentlich auch Chanelle Wyrsch (25) kennenlernen will. Doch nach so viel Drama – an wen überreichten die Girls ihre Rosen und welche zwei Herren gingen an dem Abend leer aus?

In der zweiten Nacht der Rosen wurde es wieder spannend. Denise verschenkte ihre Blume – wenig überraschend – erneut an Loris. Chanelle erwählte Serkan als ihren Rosenboy zum Erschrecken von Samira, die ziemlich säuerlich aus der Wäsche blickte. "Was hat Serkan Chanelle vermittelt, dass sie ihm die Rose geben möchte und warum habe ich das Gefühl, er hat mir das gleiche vermittelt", gab sich die brünette Beauty anschließend irritiert im Interview. Samira überreichte ihre dornige Schnittblume dann völlig planlos an Ioannis Amanatidis (31). Jacqueline Bikmaz schnappte sich Neuankömmling Maurice Grube (26). Denise-Jessica erlöste Teilzeitstripper Brian. Die letzte Rose von Karina Wagner (25) ging an Gustav.

Damit war für Martin Majchrzak und Moritz Breuninger (32) Schluss mit dem Flirtspaß! Ersterer war echt traurig über die Entscheidung: "Ich habe es mir wirklich anders vorgestellt. Mir geht es gerade echt bescheiden", gab er im Interview nach seinem Show-Aus zu. Moritz konnte das nur unterschreiben: "Mir geht es ziemlich uncool. Ich glaube schon, dass ich mich hätte hier verlieben können. Scheint so, als wäre der ehrlichste Weg nicht immer der bequemste und beste." Was sagt ihr zur Wahl der Girls? Stimmt ab.

