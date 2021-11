Svenja kann die Geburt ihres Babys kaum erwarten! Für die Hamburgerin war die Teilnahme bei Take Me Out ein voller Erfolg. 2017 lernte sie in dem Datingformat Steve kennen und lieben. Mittlerweile leben die beiden zusammen in einem Haus und erwarten Nachwuchs. Es wird ein Junge. Svenja, die bereits Mutter einer Tochter ist, ist aktuell in der 30. Woche. Promiflash gab sie nun ein Schwangerschaftsupdate.

"Die zehn Kilo sind nun eindeutig geknackt. Der kleine Mann wiegt aber nun auch etwas mehr als ein Kilo", plauderte die zukünftige Zweifach-Mama aus. Mittlerweile merkt Svenja, dass sie hochschwanger ist. "Zwischenzeitlich hatte ich schon Übungswehen [...]. Das Sodbrennen macht mich manchmal auch super fertig", erzählte sie. Beim Socken- und Schuhe-Anziehen sei die TV-Bekanntheit mittlerweile auf die Hilfe von Steve oder ihrer Tochter angewiesen.

In vier Wochen beginnt Svenjas Mutterschutz. "[Ich] mache drei Kreuze, wenn ich nicht mehr zur Arbeit pendeln muss. Wird ja doch schon alles ein wenig anstrengender", gab sie gegenüber Promiflash zu. Ab dann kann die Brünette sich voll und ganz auf die Ankunft ihres Sohnes konzentrieren. Das Kinderzimmer sei bereits fertig eingerichtet. "Wir können es echt kaum erwarten, bis der kleine Mann dort einziehen wird", freute Svenja sich.

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, bekannt aus "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Das "Take Me Out"-Paar Svenja und Steve mit Svenjas Tochter Zoé

Anzeige

Privatmaterial Steve und Svenja im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de