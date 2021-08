Huch, darauf waren Svenja und Steve wohl nicht gefasst! Das Take Me Out-Pärchen erfuhr erst vor ein paar Tagen das Geschlecht seines ersten gemeinsamen Nachwuchses: Es wird ein Junge. Eine totale Überraschung für die zwei Turteltauben, da sie eigentlich davon überzeugt waren, dass sie ein Mädchen bekommen. Wie sie darauf reagierten, als es plötzlich blaues Konfetti aus dem Luftballon regnete – das verriet Svenja nun Promiflash.

"Als wir erfahren haben, dass es ein Junge wird, war die Freude einfach riesig", gestand die einstige Kuppelshow-Kandidatin im Promiflash-Interview. Die Überraschung war im Endeffekt doppelt so groß, weil es "total unerwartet" war, dass ihr Freund und sie bald Eltern eines Sohnes werden. "Wir sind einfach megahappy! Das Gefühl ist kaum in Worte zu fassen, wir sind voller Liebe erfüllt", schwärmte die Hamburgerin.

Auch der Großteil von Svenjas Liebsten hatte übrigens im Vorfeld auf einen Jungen gesetzt: "Kurz zuvor haben wir sogar Babywettkarten an die gesamte Familie sowie die engsten Freunde versendet – und tatsächlich tippte die Mehrheit auf einen Jungen!" Jetzt stehe nur noch die Frage nach dem Namen im Raum.

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidaten

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve bei ihrer Gender-Reveal-Party

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen, ihr Freund Steve und ihre Tochter Zoé in Berlin im März 2020

