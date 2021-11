Ross Antony (47) spricht über seine Karriereanfänge in Deutschland! Der gebürtige Brite hat in London eine Musical-Ausbildung absolviert und feierte als Teil der Popstars-Band Bro'Sis auch hierzulande große Erfolge. Inzwischen ist der einstige Dschungelcamp-Bewohner als Schlagersänger unterwegs – und dabei singt er seine Songs ohne große Probleme auf Deutsch. Doch das war nicht immer so: Anfangs fiel es Ross nämlich ziemlich schwer, auf einer anderen Sprache zu performen...

In der Halloween-Folge von "Grill den Henssler" sprach Ross jüngst über seine Anfänge im deutschen Showbusiness und die Schwierigkeiten, die die Sprachbarriere mit sich brachte. "Als ich nach Deutschland kam, konnte ich nicht ein Wort Deutsch – und ich musste zweieinhalb Stunden Musical singen auf Deutsch, obwohl ich nicht wusste, was ich da singe", rief sich der gebürtige Brite in Erinnerung. Diese Hürden habe er vor allem überwinden können, weil er einen guten Lehrer an seiner Seite gehabt habe.

Aber wie schafft es Ross heutzutage eigentlich, problemlos auf Deutsch zu singen? Immerhin begeistert er seine Fans bei seinen Schlagerhits wie beispielsweise "Wir leben Schlager" oder "Tränen lügen nicht" mit einer perfekten Aussprache. "Es ist leichter Deutsch zu singen als Deutsch zu sprechen", erklärte er.

Getty Images Ross Antony, Entertainer

RTL / Frank W. Hempel Ross Antony und Steffen Henssler, Oktober 2021

Getty Images Ross Antony, Entertainer

