Es wird gruselig bei Grill den Henssler! Die Show kommt nach den erfolgreichen Sommer-Specials jetzt mit neuen Folgen zurück. In den Herbst startet die Staffel mit einer speziellen Halloween-Ausgabe. Am Sonntagabend wollen sich in der Fernsehküche auch dieses Mal wieder prominente Hobbyköche gegen Steffen Henssler (49) durchsetzen. Der Herausforderung stellt sich neben Marijke Amado (67) und Verona Pooth (53) auch der Moderator Ross Antony (47). Im Interview mit Promiflash verriet der Brite, dass Halloween für ihn etwas ganz Besonderes ist.

"Ich liebe Grusel und Horror und mich zu verkleiden – ich meine, das ist mein Feiertag", betonte der 47-Jährige euphorisch. Dass er ein riesiger Halloween-Fan ist, macht sich bei dem Entertainer offenbar auch daheim bemerkbar. "Jedes Jahr wird Halloween bei uns zu Hause größer. Mehr Kürbisse, mehr Spinnweben und mehr Gerippe. Es macht einfach so einen Spaß", plauderte das ehemalige Bro'Sis-Mitglied aus.

Am Grusel-Ehrentag wird im Hause Antony aber offenbar nicht nur die Wohnung dekoriert, sondern auch ein entsprechendes Kostüm gewählt! Sein Outfit für dieses Jahr habe er schon fest geplant: Ross will sich als schauriger Graf Dracula verkleiden. "Inklusive Filmblut im Mundwinkel", verriet er im Interview mit Promiflash.

RTL / Frank W. Hempel Ross Antony bei "Grill den Henssler", 2021

RTL / Frank W. Hempel Laura Wontorra und Ross Antony, Oktober 2021

RTL / Frank W. Hempel Ross Antony und Steffen Henssler, Oktober 2021

