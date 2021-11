Endlich ist es wieder so weit – die 17. Staffel von Bauer sucht Frau wird ausgestrahlt! Beim großen Scheunenfest trafen in der Auftaktfolge die Landwirte auf ihre potenziellen Hofdamen. Um den 52-jährigen Torsten aus Niedersachsen kennenzulernen, reisten zwei Damen an: Rheinländerin Claudia und Frührentnerin Karin. Trotz der anfänglichen Sympathie zwischen dem Rinderhalter und den beiden Frauen kamen im Verlauf ihres Gesprächs bereits erste Zweifel auf, denn: Torsten hatte gleich an beiden Damen etwas auszusetzen!

Erster Problempunkt: Vierbeiner! Als leidenschaftliche Hundeliebhaberin hat Karin zwei junge Fellnasen – und diese schlafen wohl mit der 58-Jährigen im Bett. Dies habe sich Torsten zwar auch schon gedacht, ist aber alles andere als angetan. "Das mit den Hunden ist nicht ganz so meins", gesteht er offen. Ob das in Zukunft für Probleme zwischen den beiden sorgen könnte? Torstens Reaktion nach auf jeden Fall!

Und was gefällt Torsten an Claudia nicht? Die Aussicht auf eine mögliche Fernbeziehung! Denn Claudia hängt an ihrem Job und kann sich zunächst nicht vorstellen, zu Torsten zu ziehen. "Ich habe ja noch einen Beruf, ne? Ich will meine Arbeit nicht aufgeben", stellt sie ehrlich klar. Daher würde es für Claudia erst einmal auf eine Fernbeziehung hinauslaufen – für Torsten ein No-Go! Ob der selbst ernannte Romantiker sich dennoch dazu entscheidet, eine der beiden Frauen zur Hofwoche einzuladen?

