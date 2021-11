Lorik Bunjaku (25) hat Wiedergutmachung zu leisten. Der Mannheimer war bei Bachelor in Paradise zunächst hin und weg von Denise Hersing (25). Als die in der zweiten Folge aber als Shotgirl auf der Theke tanzte, war Lorik weniger begeistert und beschwerte sich, dass sie sich wie eine "Nutte auf dem Strich" aufführen würde. Zudem bespuckte er die Blondine auch noch mit einem großen Schluck Bier. Promiflash hat bei den Bachelor- und Bachelorette-Kollegen von Denise und Lorik nachgefragt, was die von der Spuckaktion halten.

"Ich fand es absolut respektlos", ärgerte sich beispielsweise Esther Kobelt im Gespräch mit Promiflash. Ihrer Meinung nach hätten die Aussagen des 25-Jährigen im Vorfeld schon deutlich gemacht, dass es nicht nur Spaß war, sondern als "klare Abwertung" gemeint war. Dass die Braunschweigerin bei dem Partyabend im TV übertrieben hat, kann Esther ebenfalls nicht bestätigen. "Ich finde nicht, dass sie übertrieben getanzt hat, weil ich generell der Meinung bin, dass man nicht übertrieben tanzen kann. Ich bin immer für freie Entfaltung und finde das 'Schlampen-Denken' in unserer Gesellschaft gehört abgeschafft", stellte sie klar.

Loriks Staffelkollege Jonathan Steinig fand das Verhalten seines Kumpels zwar auch nicht gut, muss ihn aber dennoch in Schutz nehmen. "Der bereut die Aktion auch und er war etwas betrunken", betonte er. Alkohol sei zwar keine Entschuldigung dafür, doch der Berliner ist sich sicher, dass der Industriekaufmann eigentlich eine ganz andere Intention hatte: "Ich muss sagen, dass ich nicht glaube, dass er das auf eine respektlose Art gemeint hat – nach dem Motto: 'Ich spucke die Alte jetzt an.' Sondern eher, dass er zeigen wollte, wie enttäuscht er in dem Moment war." Lorik habe sich demnach ein bisschen wie ein "trotziges Kind" aufgeführt.

Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2021

Anzeige

Instagram / estherkobelt Esther Kobelt, Ex-Bachelor-Girl

Anzeige

Instagram / jonasteinig TV-Star Jonathan Steinig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de