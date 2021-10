Lorik Bunjaku (25) hatte nur Augen für eine! Bei Die Bachelorette hatte der Mannheimer nur einen kurzen Auftritt: Er kam als Nachzügler in die Staffel mit Rosenverteilerin Maxime Herbord (27), musste wenig später aber schon wieder seine Koffer packen. Der Single-Mann hatte also kaum Zeit, die Brünette kennenzulernen und sie von seinen Qualitäten zu überzeugen. Bei Bachelor in Paradise nutzt er seine Zeit bisher deutlich effektiver – er knutschte schon in der ersten Folge mit Denise Hersing (25). Lorik verriet Promiflash: Genau die war ausschlaggebend für seine Offensive.

Der 25-Jährige stellte klar, dass er bei der zweiten Chance im Paradies nicht das Gefühl hatte, etwas gutmachen und für Extra-Sendezeit einen Gang raufzuschalten zu müssen. Ganz im Gegenteil! "Meine Offensive lag nicht am kurzen Auftritt bei der Bachelorette, es lag an Denise. Sie hat mich geflasht und da hat es direkt gepasst zwischenmenschlich", stellte er im Gespräch mit Promiflash klar. Die Beauty habe ihm nicht nur äußerlich gefallen. "Abgesehen davon, dass Denise optisch ein echter Hingucker ist, gefällt mir besonders gut, dass sie immer positiv gestimmt ist und eine tolle Ausstrahlung hat", schwärmte Lorik.

Dass er trotzdem Zweifel daran hatte, ob der Kuss nicht zu früh gekommen war, erklärte der Industriekaufmann nicht damit, dass er der Blondine nicht habe näherkommen wollen, sondern damit, dass die Situation so neu für ihn gewesen sei. "Ich wollte einfach nicht, dass der Kuss bei den anderen zum Gesprächsthema wird. Es war schließlich mein erster Kuss im TV. Ich war etwas überfordert", erzählte er – deswegen habe er sie auch darum gebeten, das Ganze geheim zu halten.

Lorik Bunjaku und Maxime Herbord in der vierten Nacht der Rosen

Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Bachelor in Paradise" 2021

Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

